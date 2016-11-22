بالفيديو.. أسامة هيكل: وزير الداخلية أخبرنا أن الصور المتداولة فى قضية مكين من العراق

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اجتماع النواب مع وزير الداخلية كان وديًا وتم التطرق إلى كل الملفات ومنها قضية مكين، مشيرًا إلى أنهم ناقشوا مع الوزير ملف حقوق الإنسان وآخر التطورات فى كشف غموض مقتل الشاب الإيطالى ريجينى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن التنظيم الدولى للإخوان يستغل بعض الوقائع ويقدم تقارير مضللة للبرلمان الأوروبى وغيره من الجهات الدولية، لافتًا إلى أنه فى قضية مجدى مكين كشف لنا وزير الداخلية أن الصور المتداولة كانت من العراق لشخص مات منذ ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن وزير الداخلية أبلغهم أن واقعة مكين محل التحقيق ولا تستر على أحد، لافتًا إلى أنه لو ثبت أن وفاة مجدى مكين بسبب التعذيب سيطالب مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ارتكب التعذيب.

" frameborder="0">