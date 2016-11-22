ضبط 3 أجانب بحوزتهم عملات أجنبية بقصد الاتجار بمدينة نصر

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط كلا من عريس ح ا 26 عاما طالب مالى الجنسية ، مصطفى ن ي 22 عاما يحمل جنسية احدى الدول العربية ، ميادة م م 31 عاما تحمل جنسية احدى الدول العربية ربة منزل ، شقيقها أيمن م م يحمل جنسية احدى الدول العربية 27 عاما .

لقيامهم بالاتجار فى العملات خارج السوق المصرفى متخذين المنطقة مكانا لتجارتهم الغير مشروعة .

حيث ضبطوا بحيازتهم 15932 دولار أمريكى ، 56000 جنية استرلينى ، 2670 يورو ، 385 جنية سودانى ، 630 دولار كندى ، 6656 ريال سعودى ، 3250 درهم إماراتى ، 21319 جنية مصرى ، عدد 4 هواتف محمولة .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتم تحرر المحضر اللازم ، و عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم .