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«رئيس هيئة النيابة الإدارية»: إجراءات عقيمة تعوق عمل الهيئة

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«رئيس هيئة النيابة الإدارية»: إجراءات عقيمة تعوق عمل الهيئة «رئيس هيئة النيابة الإدارية»: إجراءات عقيمة تعوق عمل الهيئة

المستشار محمد علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية

قال المستشار محمد علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن هناك إجراءات قانونية عقيمة تعطل الفصل في بعض القضايا التي يتم إحالتها لهيئة النيابة الإدارية، كما توجد بعض المخالفات الإدارية في قضايا الإسكان تستمر نحو 10 سنوات بسبب “تشكيل اللجان”.

وأضاف “رزق” في أول ظهور إعلامي له مع برنامج “يحدث في ”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، طلب منه الابتعاد عن قضية معينة، إلا أنه رفض ذلك.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، حرص الهيئة على العدالة الاجتماعيات في تعيينات النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن الوظائف التي يتم إتاحتها داخل الهيئة ليست مقتصر على أبناء المستشارين، كما تشترط الهيئة حصول خريجي الحقوق الراغبين في الالتحاق بالنيابة الإدارية بوظيفة وكلاء النيابة الإدارية حصولهم على تقدير “جيد” بالإضافة للنجاح في المقابلة الشخصية.

وأشار “رزق”، إلى أنه تلقى عشرات الطلبات للوساطة في مسابقة تعيينات النيابة الإدارية، إلا أنه أبى أن يقوم بذلك، رفضا منه للوساطة والمحسوبية، ولإتاحة الفرص أمام الجميع واختيار الأكفاء من بين المتقدمين، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم هي التي قامت بالإشراف على مسابقة تعيينات “كاتب” رابع في النيابة الإدارية.

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