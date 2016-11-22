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ميمى عبد الرازق يعتذر عن عدم تدريب أسوان

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ميمى عبد الرازق يعتذر عن عدم تدريب أسوان ميمى عبد الرازق يعتذر عن عدم تدريب أسوان

>كتب حسام الحاج

اعتذر ميمى عبد الرازق المدير الفنى السابق لسموحة عن عدم تولى مهام القيادة الفنية لفريق أسوان في الفترة المقبلة خلفًا لعماد النحاس المدير الفنى السابق الذى استقال على خلفية النتائج السيئة التى حققها الفريق فى بطولة الدورى.

وأضاف عبد الرازق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه متمسك بمهمته الحالية التى بدأها مع فريق سموحة برئاسة المهندس فرج عامر وهى تولى رئاسة قطاع الناشئين في الفريق السكندرى كما وجه الشكر لمجلس إدارة أسوان برئاسة الدكتور حسن عبد القادر .

يذكر أن عماد النحاس قد تقدم باستقالته من تدريب أسوان، عقب الخسارة أمام الشرقية، الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة، بنتيجة (2-3)، في لقاء الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.


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