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بعد 75 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على قمة الزمالك والإسماعيلى

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بعد 75 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على قمة الزمالك والإسماعيلى بعد 75 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على قمة الزمالك والإسماعيلى

>كتب أحمد توفيق

لا يزال التعادل السلبى يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلى المقامة حاليا باستاد الإسماعيلية بعد مرور 75 دقيقة من اللقاء المقام ضمن الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى.

مع بداية الشوط الثانى أجرى محمد صلاح التغيير الأول للزمالك بنزول معروف يوسف بدلا من أحمد جعفر لتتحول طريقة اللعب إلى 4/3/2/1 بدلا من 4/2/3/1 .

فى الدقيقة 47 يسدد محمود حمدى كرة رأسية من داخل منطقة جزاء الإسماعيلى لكنها تعلو العارضة .

فى الدقيقة 49 يطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء بداعى عرقلة محمد عادل لشيكابالا لكن حكم المباراة يشير باستمرار اللعب .

فى الدقيقة 56 ينقذ أحمد الشناوى مرمى الزمالك من هدف محقق بعد تصديه لتسديدة محمد أبو المجد .

فى الدقيقة 66 يسقط محمود دونجا على الأرض وينزل الطاقم الطبى للزمالك لمنحه العلاج اللازم لكنه يغادر الملعب متأثرا بالإصابة لتلقى العلاج خارج الملعب .

وفى الدقيقة 67 يسقط أحمد الشناوى على الأرض ويطلب نزول الطاقم الطبى .

فى الدقيقة 68 يجرى الزمالك تغييره الثانى بنزول إبراهيم صلاح بدلا من المصاب محمود دونجا .

فى الدقيقة 72 يفاجئ ستانلى الجميع برأسية قوية تجاه مرمى الإسماعيلى يتصدى لها ببراعة محمد عواد .


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