أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 22/11/2016.. عودة مارسيلو

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش غداً في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

تلقى حسام غالي قائد النادي الأهلي عرضاً من الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق للمنتخب المصري والحالي لنادي سوانزي الإنجليزي لقضاء فترة مُعايشة بالنادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة ، ووفقاً لمصدر مُقرّب من حسام غالي فإن الأخير تحدث مؤخراً مع المدرب الأمريكي بشأن قضاء فترة المعايشة بالنادي الإنجليزي في يناير المقبل خلال فترة إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالجابون إذا لم يتم استدعاء قائد الأهلي للمنتخب الأول على خلفية الأزمة التى نسبت بين اللاعب والجهاز الفني للفراعنة، وتم بسببها استبعاد غالي من قائمة المنتخب خلال الفترة الماضية.

رحب المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، بتواجد محمد أبوتريكة ومحمد بركات نجمى الفريق السابقين فى أى منصب بالنادى، مؤكداً أنهما خدما النادى وساهما فى تحقيق العديد من البطولات خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن النادى لا يمكن أن ينسى دور أى من أبنائه أو من خدموه بإخلاص فى مختلف القطاعات، ولا يتأخر أبداً عن الاستعانة بهم وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

قال محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، إن هناك من يتحدث كثيراً عن تجديد عقود لاعبى الأهلي دون إدراك لكيفية إدارة هذا الملف الذى يخص الجهاز الفنى، موضحاً أن هذا الأمر يستغرق عدة خطوات حتى يتم إنهاء الملف بنجاح وبما يحقق مصلحة الفريق.

عقد محمود طاهر رئيس الأهلي جلسة مع لاعبى الفريق، قبل انطلاق مران الفريق الأخير قبل مواجهة طلائع الجيش غدا فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام.

يسافر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي لأسوان السبت المقبل، استعدادا لمواجهة النصر للتعدين، المقرر له الأحد فى الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى العام.

أعلن الجهاز الفنى للأهلى قائمة الفريق التى ستخوض مباراة طلائع الجيش غدا الأربعاء، فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام.

وجاءت القائمة التى تضم 20 لاعباً كالتالى:

شريف إكرامى، أحمد عادل، محمد الشناوى، أحمد فتحى، محمد هانى، على معلول، حسين السيد، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد حجازى، حسام عاشور، عمرو السولية، عبدالله السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، صالح جمعة، أجاى، عمرو جمال ومروان محسن.

حددت إدارة الأهلى رواتب أعضاء اللجنة الفنية، التى تم تشكيلها مؤخرا برئاسة علاء ميهوب والمختصة بمتابعة اللاعبين، وترشيح المميز منهم من أجل الانضمام للقلعة الحمراء.