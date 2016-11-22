“محلب” يدعو الشركات الفرنسية للاستثمار فى مصر

دعا المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس مجلس الوزراء السابق المستثمرين الفرنسيين للاستثمار فى مصر.

وقال محلب، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار الفرنسي قى مصر الذى تنظمه جريدة الأهرام ايبدو اليوم، إن الحكومة المصري اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات الهادفة لإصلاح مناخ الاعمال وأصبحت البيئة المصرية أكثر جذبا للاستثمار عما قبل.

وأضاف ” مصر ماضية نحو التقدم رغم إصدار القرارات الصعبة التى سيكون لها أثر هام على توفير فرص الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للسوق فضلا عن تحفيز الشركات المتواجدة بالسوق على أرتفاع استثماراتها خلال الفترة المقبلة “.

وأشار مساعد رئيس الجمهورية إلى أن استراتيجية الحكومة 2030 طموحة وتعى الثقة للمستثمرين الأجانب بالسوق المصري.

وقال إن مصر تمتلك كافة المقومات لصدارة الأسواق الأكثر جذبا للاستثمار من حيث الأيدى العاملة والموقع الاستراتيجيى والمشروعات والفرص الاستثمارية، كما تتمتع بتوفر نحو 17 مجال للاستثمار لكنها تعانى فقط من البيروقراطية والحكومة تعمل حاليا على مقابلة الازمة وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار .

وأضاف أن الشركات الفرنسية لا تواجه صعوبة للعمل فى مصر فى ظل ما تقوم بع الحكومة من إصلاحات.

ودعا مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية السياح الفرنسيين إلى القدوم لمصر التى تتمتع بأسعار أصبحت أكثر تنافسية عن غيرها من المقاصد السياحية الأخرى، فضلا عن تمتعها بالجو المعتدل الجميل.