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تركيا تعزل 15 ألف شخص من أفراد الجيش والشرطة

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تركيا تعزل 15 ألف شخص من أفراد الجيش والشرطة تركيا تعزل 15 ألف شخص من أفراد الجيش والشرطة

الجيش التركى_أرشيفية

عزلت تركيا يوم الثلاثاء 15 ألفا آخرين من الموظفين – بدءا من الجنود ورجال الشرطة وانتهاء بمفتشي الضرائب والقابلات – كما أغلقت 375 مؤسسة ووسيلة إعلام إخبارية استمرارا لعمليات التطهير التي أدانها حلفاء غربيون لتركيا وجماعات حقوقية في أعقاب محاولة انقلاب.

وبحسب رويترز تضمن قرارا يوم‭ ‬الثلاثاء عزل ما يقرب من 2000 من أفراد القوات المسلحة و7600 رجل شرطة و400 من أفراد شرطة الدرك وأكثر من 5000 من العاملين في مؤسسات عامة بينهم ممرضات وأطباء ومهندسون وذلك للاشتباه في صلاتهم بتنظيمات إرهابية.

ونشرت أسماء هؤلاء في الجريدة الرسمية مما يمنعهم من المطالبة بأي مستحقات مالية أو السعي للحصول على وظيفة حكومية أخرى. وصدر القراران في إطار حالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة مما يسمح لإردوغان وحكومته بتجاوز البرلمان.

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