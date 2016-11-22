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الرقابة الإدارية بأسوان تحرر محضرا ضد مدير مصنع تعبئة البوتاجاز

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الرقابة الإدارية بأسوان تحرر محضرا ضد مدير مصنع تعبئة البوتاجاز الرقابة الإدارية بأسوان تحرر محضرا ضد مدير مصنع تعبئة البوتاجاز

>أسوان – عبد الله صلاح

شن ضباط الرقابة الإدارية بأسوان، اليوم، الثلاثاء، حملة على مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بكوم أمبو، بالتنسيق مع مديرية والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير محضر ضد مدير المصنع لعدم مطابقة متوسط أوزان الأنابيب للمواصفات القياسية والتى تؤدى إلى عدم ملء أسطوانات البوتاجاز بالكميات المخصصة لها.

كما كشفت الحملة عن عدم انتظام ورود الحصة المقررة للمصنع نتيجة قلة عدد سيارات نقل الغاز الصب التابعة للمصنع والتى تنقل الغاز من شركة الغازات البترولية بأسيوط إلى مقر المصنع بكوم أمبو والتدوين فى سجل ٢١ بترول بالقلم الرصاص بالمخالفة للتعليمات المنظمة وكذا عدم انتظام المصنع بخطة إعادة تأهيل الأسطوانات بالمصنع.

يذكر أن حملة الرقابة الإدارية تستهدف الوقوف على توافر الغاز الصب بالمصنع لتلافى حدوث أزمة باسطوانات البوتاجاز خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية.

 


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مصر 365

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