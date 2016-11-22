دي ميستورا: انتخاب ترامب يمكن لإيجاد حل روسي أمريكي للأزمة السورية

اعتبر المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا قد يعطى تسوية الأزمة في سوريا فرصة جديدة.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن دي ميستورا قوله ، في كلمة ألقاها في منتدى نظمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في برلين اليوم الثلاثاء، إن هناك إمكانية إيجاد أرضية مشتركة للتسوية بين ترامب وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلي أن روسيا تخوض في سوريا سياسة عقلانية،ومن الممكن أن يتم إيجاد حل روسي أمريكي مشترك للأزمة السورية نظرا لأن موسكو وواشنطن تواجهان عدوا مشتركا هو تنظيم داعش.

أ ش أ