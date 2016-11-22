نشرةONA ا رامي رضوان ينضم لراديو 90 90..شريف بركات يغادر الحياة.. صفاء أبو السعود ضيفة نغم FM

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أعلن الإعلامي شريف بركات مقدم برنامج” عين على البرلمان “على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، عن انتهاء تعاقده مع الحياة بكل الود والاحترام والذي دام لخمس سنوات مثمره ..للمزيد

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> أعلن الإذاعي طارق أبو السعود، المدير التنفيذى لراديو 9090، عن انضمام الإعلامي رامي رضوان للراديو..للمزيد

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> تستضيف الإذاعية أميرة نور مقدمة برنامج” شارع الفن” على راديو نغمFM، الفنانة صفاء ابو السعود غدا الأربعاء الساعة السادسة مساء..للمزيد

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> يستضيف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “كل يوم”، المذاع على شاشة ON.Eفي تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، والمذاع في ذات التوقيت على إذاعة نغم FM، المطربة ريهام عبدالحكيم..للمزيد

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> أكد القائم بأعمال رئيس قناة “الغد” الإخبارية، أحمد الحزوري، أن القناة تعتمد على كوادر مصرية متميزة في التقديم والإعداد والجوانب التقنيّة التي تحرص على الاحتفاظ بهم لما لديهم من خبرات واسعة..للمزيد

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> تقدم الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على شاشة حلقة خاصة مساء اليوم الثلاثاء عن بطاقة التموين وذلك في تمام التاسعة مساء..للمزيد

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