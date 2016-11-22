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غداً.. طب جامعة بني سويف تعقد المؤتمر الأول لجراحة التجميل بمدينة الغردقة ‎

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غداً.. طب جامعة بني سويف تعقد المؤتمر الأول لجراحة التجميل بمدينة الغردقة ‎ غداً.. طب جامعة بني سويف تعقد المؤتمر الأول لجراحة التجميل بمدينة الغردقة ‎

أرشيفية

مراسل «ONA»

ينظم قسم جراحة التجميل بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور منصور حسن عميد الكلية، المؤتمر الأول للقسم فى الفترة ما بين 23 إلي 26 نوفمبر الجارى بمدينة الغردقة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحى التجميل والاصلاح.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف الرئيسى للمؤتمر هو نشر الابحاث العلمية الحديثة فى مجال جراحة التجميل وتبادل الخبرات بين الأطباء من مختلف الجامعات المصرية، حيث يشارك فى المؤتمر أكثر من 12 جامعة مصرية علاوةً على جامعتين فى كلاً من دول المانيا وايطاليا، ويناقش المؤتمر أكثر من 50 بحث علمى جديد فى المجال ذاته.

وأضاف الدكتور منصور حسن عميد كلية الطب، أن المؤتمر يعقد على هامشه 4 ورش عمل لتدريب الأطباء الشباب من مختلف الجامعات المصرية على أحدث التقنيات والأساليب الحديثه فى مجال جراحة التجميل.

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