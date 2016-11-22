الأتحاد الدولي للصحفيين يطالب الحكومة بكف أياديها عن نقابة الصحفيين

أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين، عن قلقه من تصاعد الهجمة على نقابة الصحفيين المصريين، وحرية الصحافة في مصر، مطالبًا الحكومة بكف أياديها عن نقابة الصحفيين المصريين وأن تتخذ كل الخطوات الضرورية لدعم استقلالية الصحافة وحقوق الصحفيين الاقتصادية والمهنية.

وقال فيليب لاروت، رئيس الأتحاد الدولي للصحفيين، في بيان اليوم الثلاثاء، تعليقًا على الحكم الصادر بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبدالرحيم عضوي المجلس، أن الاتحاد ينظر للحكم باعتباره جزء من حملة حكومية ضد فكرة وجود نقابة مستقلة للصحفيين. وأضاف: «هذا الهجوم الأخير على قيادة النقابة هو بمثابة تحد لمبدأ نقابة صحفيين مستقلة تلتزم برسالتها الأساسية في الدفاع عن الحقوق الإجتماعية والمهنية للصحفيين».

ولفت بيان الاتحاد، إلى أن «نقابة الصحفيين المصريين انتقدت ممارسات الحكومة ووزارة الداخلية المتمثلة بتوقيف الصحفيين لفترات طويلة وفي حالات عديدة دون إجراءات قانونية صحيحة، وتم إخلاء سبيل بعض من الموقفين دون توجيه تهم واضحة بعد قضائهم فترات طويلة في المعتقلات، وبحسب قائمة نشرتها النقابة، هناك حاليا 29 صحفيا مصريًا في السجون وبعضهم موقوف منذ سنوات».