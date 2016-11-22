«الجمال» و«أبو شقة» يقودان مبادرة لإنهاء الخلاف الدائر بين “دعم مصر” و”الوفد”

كشفت مصادر برلمانية، أن هناك اتصالات تجرى فى الوقت الحالى بين كل من اللواء سعد الجمال النائب الأول لرئيس ائتلاف “دعم مصر”، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لإنهاء الخلاف الدائر بين الكتلتين، على خلفية تصريحات النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب فى أحد البرامج التليفزيونية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أزمة دائرة بين دعم مصر وحزب الوفد على مدار الــ24 ساعة الماضية، بعد إصدار النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بيان يرفض تصريحات وكيل البرلمان سليمان وهدان تجاه الائتلاف، موضحًا أن الائتلاف سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسىء إلى الائتلاف، وهو ما دفع حزب الوفد لإصدار بيانا استنكر خلالهما بيان دعم مصر، وأكد أنه لن يقبل التهديد أو الوعيد من الائتلاف.