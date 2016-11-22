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النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط فيلا الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى

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النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط فيلا الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط فيلا الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى

قرر رئيس نيابة أول أكتوبر بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالتجمع السكني والموجودة بمحيط الفيلا نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني والذى عثر عليها مقتولة وبها عدة طعنات .

و استمعت النيابة لأقوال أقارب المجني عليها وجيرانها وبعض من أفراد الأمن الإداري بالكومباوند .

وكانت قد انتهت النيابة من معاينة الفيلا التي عثر بها علي وكذلك مناظرة جثة القتيلة وبيان ما بها من إصابات طعنية.

ونقلت قوات الأمن جثة المجني عليها تمهيدًا لتشريحها ودفنها، تنفيذًا لقرار النيابة العامة ومازال رجال المعمل الجنائي يعملون على رفع الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة.

كانت قسم شرطة أول اكتوبر قد تلقى بلاغًا من الأهالي بكمبوند سيتى فيو بالطريق الصحراوى، بالعثور على جثة لطفي الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الإسلامي، مقتولة داخل شقتها، كما يظهر على الجثة آثار طعنات.

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