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«محلب» بمؤتمر «الأهرام»: نمتلك المقومات لصدارة الأسواق الأكثر جذبًا للاستثمار

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«محلب» بمؤتمر «الأهرام»: نمتلك المقومات لصدارة الأسواق الأكثر جذبًا للاستثمار «محلب» بمؤتمر «الأهرام»: نمتلك المقومات لصدارة الأسواق الأكثر جذبًا للاستثمار

محلب _ صورة أرشيفية

أكد المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس مجلس الوزراء السابق، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار الفرنسي قى الذى تنظمه جريدة الأهرام ايبدو اليوم، إن المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات الهادفة لإصلاح مناخ الاعمال وأصبحت البيئة المصرية أكثر جذبا للاستثمار عما قبل.

وأضاف” مصر ماضية نحو التقدم رغم إصدار القرارات الصعبة التى سيكون لها أثر هام على توفير فرص الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للسوق فضلا عن تحفيز الشركات المتواجدة بالسوق على زيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة”.

وتابع:” استراتيجية الحكومة 2030 طموحة وتعطى الثقة للمستثمرين الأجانب بالسوق المصري”.

وقال:” مصر تمتلك كافة المقومات لصدارة الأسواق الأكثر جذبا للاستثمار من حيث الأيدى العاملة والموقع الاستراتيجيى والمشروعات والفرص الاستثمارية، كما تتمتع بتوفر نحو 17 مجال للاستثمار لكنها تعانى فقط من البيروقراطية والحكومة تعمل حاليا على مواجهة الازمة وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار .

وأضاف الشركات الفرنسية لا تواجه صعوبة للعمل فى مصر فى ظل ما تقوم بع الحكومة من إصلاحات.

ودعا السياح الفرنسيين إلى القدوم لمصر التى تتمتع بأسعار أصبحت أكثر تنافسية عن غيرها من المقاصد السياحية الأخرى، فضلا عن تمتعها بالجو المعتدل الجميل.

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