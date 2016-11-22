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«مؤشر البورصة الأمريكية» يتجاوز 19 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

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«مؤشر البورصة الأمريكية» يتجاوز 19 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه «مؤشر البورصة الأمريكية» يتجاوز 19 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

أرشيفية

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع، متجاوزة مستوى 19 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخها.

وبحلول الساعة 2:35 مساءًا بتوقيت جرينتش سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بنسبة 0.19% بوصوله لمستوى 18991.86 نقطة، بعد أن لامس مستوى 19 ألف نقطة وهو الأعلى في تاريخه.

وزاد مؤشر «ستاندرد أند بورز» 500 ارتفاعًا بنسبة 0.20% بعدما وصل لمستوى 2202.57 نقطة، ليربح من خلالها 4.39 نقطة،

وسجل مؤشر «ناسداك» المجمع ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ليلامس مستوى 5385.06 نقطة ليربح من خلالها 16.20 نقطة.

وكانت الأسهم الأمريكية قد شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية، بدعم الخطط التحفيزية التي أعلنها الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ”.

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أونا

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