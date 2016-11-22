حبس ولي أمر تلميذة بمدرسة ابتدائية بشبرا الخيمة بتهمة ضرب مدرس

القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن بحبس ولي أمر تلميذة بمدرسة زوسر الابتدائية أربعة أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بالاعتداء بالضرب علي مدرس بسبب نهره لابنته داخل حوش المدرسة.

تلقي اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا يفيد قيام " أحمد . ع " محاسب بالتعدي بالضرب علي " إسلام م " مدرس داخل مدرسة زوسر بعد نشوب مشادة بينهما بسبب قيام المدرس بنهر ابنته " حبيبة " بالصف الثالث الإبتدائي أمام زملائها بحوش المدرسة وبانتقال ضباط مباحث القسم تبين إصابة المدرس بجروح وسحجات متفرقة بأنحاء جسده وتم ضبط ولي أمر التلميذة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهم تهمة التعدي بالضرب وإحداث إصابة موظف أثناء تأدية عمله بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.