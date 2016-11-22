أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة الإسكندرية تحث الكليات على إنشاء مراكز لإدارة المشروعات

Google+ Print
جامعة الإسكندرية تحث الكليات على إنشاء مراكز لإدارة المشروعات جامعة الإسكندرية تحث الكليات على إنشاء مراكز لإدارة المشروعات

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد مجلـس شئون التعليـم والطـلاب بجامعـة الإسكندرية الذى انعقد أمس الإثنين، برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة قيام الكليات بالاستفادة من مركز القياس والتقويم بالجامعة، الذى يعمل بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، وحث الكليات على التقدم للحصول على مشروعات لإنشاء مراكز مثيلة بكل كلية، حيث أن هناك حالياً 4 مراكز بكليات التجارة والآداب والتربية والفنون الجميلة.

 

ودعا الكليات فى بيان له اليوم، لإعداد قائمة بأسماء الطلاب الوافدين المقيدين للدراسة بكل كلية وتصميم بطاقات لهم يكون من بين بياناتها رقم  جواز السفر وموقف الإقامة والبرنامج الدراسى الملتحق به الطالب مع التنبيه عليهم بوجود أوراق ثبوتية معهم أثناء خروجهم للطريق لإثبات أنهم متواجدون بالبلاد بشكل رسمى فى حالة مطالبتهم بذلك من أى جهة رسمية.

 

كما وجه نائب رئيس الجامعة الوكلاء للإسراع بتنفيذ قرار مجلس الجامعة بتشكيل لجان داخلية لمراجعة المناهج واللوائح بغرض تطويرها وإعتبار أن عام 2017 هو عام تطوير المناهح بجامعة الإسكندرية.

 

وأشاد المجلس بمبادرة داليا حسنى إحدى سيدات الأعمال بالإسكندرية لإنشائها مركز لتدريب الطلاب بكلية التربية النوعية وتجهيزه بكافة المعدات اللازمة للتدريب على الحياكة والأشغال اليدوية وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم معرض شهرى لعرض منتجات الطلاب ومنحهم مكافآت رمزية من عائد تسويقه وذلك ضمن أنشطة مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365