جامعة الإسكندرية تحث الكليات على إنشاء مراكز لإدارة المشروعات

الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد مجلـس شئون التعليـم والطـلاب بجامعـة الإسكندرية الذى انعقد أمس الإثنين، برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة قيام الكليات بالاستفادة من مركز القياس والتقويم بالجامعة، الذى يعمل بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، وحث الكليات على التقدم للحصول على مشروعات لإنشاء مراكز مثيلة بكل كلية، حيث أن هناك حالياً 4 مراكز بكليات التجارة والآداب والتربية والفنون الجميلة.

ودعا الكليات فى بيان له اليوم، لإعداد قائمة بأسماء الطلاب الوافدين المقيدين للدراسة بكل كلية وتصميم بطاقات لهم يكون من بين بياناتها رقم جواز السفر وموقف الإقامة والبرنامج الدراسى الملتحق به الطالب مع التنبيه عليهم بوجود أوراق ثبوتية معهم أثناء خروجهم للطريق لإثبات أنهم متواجدون بالبلاد بشكل رسمى فى حالة مطالبتهم بذلك من أى جهة رسمية.

كما وجه نائب رئيس الجامعة الوكلاء للإسراع بتنفيذ قرار مجلس الجامعة بتشكيل لجان داخلية لمراجعة المناهج واللوائح بغرض تطويرها وإعتبار أن عام 2017 هو عام تطوير المناهح بجامعة الإسكندرية.

وأشاد المجلس بمبادرة داليا حسنى إحدى سيدات الأعمال بالإسكندرية لإنشائها مركز لتدريب الطلاب بكلية التربية النوعية وتجهيزه بكافة المعدات اللازمة للتدريب على الحياكة والأشغال اليدوية وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم معرض شهرى لعرض منتجات الطلاب ومنحهم مكافآت رمزية من عائد تسويقه وذلك ضمن أنشطة مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية.