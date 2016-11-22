تحرير 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز ببحر البقر جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد اليوم الثلاثاء، حملة موسعة على مستودعات البوتاجاز بقرى بحر البقر جنوب المحافظة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع والخدمات بالأسعار المناسبة بالمحافظات والمناطق النائية بالقرى غرب ‏وجنوب المحافظة.‏

استهدفت الحملة تفقد مستودعات البوتاجاز في منطقة بحر البقر، وأسفرت عن تحرير أربعة محاضر مختلفة ‏من بينها محضر لمحطة تعبئة البوتاجاز بشطا بعد أن تبين وجود عجز بخمس عينات من الأسطوانات التجارية ‏والمنزلية يقدر بحوالى 22ك بأحد المستودعات بالإضافة لوجود مخالفة بأحد المستودعات بوجود 12 أسطوانة تجارية ‏بالمخالفة بشرط الترخيص الخاص بالأسطوانات المنزلية فقط.‏

كما سجلت الحملة أيضًا وجود محل قام بالجمع والاستيلاء لعدد 21 أسطوانة بوتاجاز ودعمه بمنطقة شادر عزام وتم ‏استدعاء رجال الشرطة، وذلك بعد تدخل الأهالى فى محاولة لتهريب الأسطوانات، وبالفعل تم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية حيال الواقعة و تحرير محضر بشأنها. ‏

وعلى جانب آخر تفاجأ رجال الرقابة التموينية أثناء الحملة بأحد الباعة الجائلين يقوم ببيع الأسطوانة بـ30 جنيه أمام ‏مقر الرقابة الإدارية بالمخالفة للسعر الرسمى المحدد وهو مبلغ 15 جنيهًا مصاريف توصيل، وتم اتخاذ اللازمة أيضًا ‏وتحرير محضر بالواقعة السالف ذكرها.