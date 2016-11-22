حركة تنقلات واسعة بين قيادات وزارة الصحة

كشف خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، عن تغييرات جديدة فى قيادات الوزارة اعتمدها الوزير أحمد عماد الدين راضى ظهر اليوم الثلاثاء.

وأوضح مجاهد، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الوزير قرر تعيين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى والإدارى بالوزارة د.محمد عبد الوهاب رئيسا لقطاع مكتب الوزير، خلفًا للدكتور حسام الخطيب الذى تم تعيينه رئيسًا لقطاع الطب العلاجى، خلفا للدكتور أحمد محيى القاصد الذى تولى منصب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأضاف أن القرارات تضمنت تعيين الدكتور سامح العشماوى نائبا لرئيس أمانة المراكز لشئون المستشفيات أحادية التخصص، بعد أن كان رئيسا للأمانة، وتعيين مدير مستشفى دار الشفا الدكتور أيمن عبد العزيز نائبا لرئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لشئون المستشفيات متعددة التخصصات، ومساعد رئيس الأمانة د.محمود الشناوى نائبا لرئيس الأمانة لشئون مستشفيات اليوم الواحد، مضيفًا أنه سيتم تعيين نائب آخر وسيتم الإعلان عنه قريبا.

وأشار إلى أن تعيينات نواب رئيس الأمانة تهدف إلى الإعداد الجيد قبل افتتاح عدد من المستشفيات الجديدة وتطوير مستشفيات أخرى خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين.