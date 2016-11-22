«دعم مصر»: ننتظر عودة السويدى لبحث الموقف مع «الوفد»

قال عمرو غلاب، عضو مجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف “دعم مصر” إن الائتلاف يكن كل الاحترام والتقدير للنائب سليمان وهدان وكيل البرلمان، ولكن حديثه التليفزيونى أثار رئيس الائتلاف وأعضاء دعم مصر، ولكن لا بد أن يتم نبذ أى خلافات فى الوقت الراهن والتكاتف من أجل النهوض بالدولة.

وأضاف “غلاب” فى تصريح لـ”برلمانى” أن ائتلاف دعم مصر داعم للدولة المصرية والقيادة السياسية وليس داعما للحكومة، متابعا: “ننتظر عودة المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف من الخارج لعقد اجتماع كهيئة المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر لدراسة الموقف الحالى”.

وتابع نائب رئيس ائتلاف “دعم مصر” أن المهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف، يعي ويعلم الأصول والأخلاقيات البرلمانية وكيفية التعامل مع كافة المواقف المختلفة، وكلنا نثق فى قيادته لدعم مصر، مستطردًا أن البيان الصادر من حزب الوفد اليوم متزن.

وكان حزب الوفد أصدر بيانا استنكاريا لبيان ائتلاف دعم مصر، والذى قال فيه إن نواب الائتلاف لا يقبلون الإهانة أو التعرض لهم أو التشكيك فى نواياهم، وأن الائتلاف سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أساء له على خلفية تصريحات النائب الوفدى سليمان وهدان فى أحد البرامج التليفزيونية.