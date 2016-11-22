أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«دعم مصر»: ننتظر عودة السويدى لبحث الموقف مع «الوفد»

Google+ Print
«دعم مصر»: ننتظر عودة السويدى لبحث الموقف مع «الوفد» «دعم مصر»: ننتظر عودة السويدى لبحث الموقف مع «الوفد»

سليمان وهدان وعمرو غلاب

قال عمرو غلاب، عضو مجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف “دعم ” إن الائتلاف يكن كل الاحترام والتقدير للنائب سليمان وهدان وكيل البرلمان، ولكن حديثه التليفزيونى أثار رئيس الائتلاف وأعضاء دعم مصر، ولكن لا بد أن يتم نبذ أى خلافات فى الوقت الراهن والتكاتف من أجل النهوض بالدولة.

وأضاف “غلاب” فى تصريح لـ”برلمانى” أن ائتلاف دعم مصر داعم للدولة المصرية والقيادة السياسية وليس داعما للحكومة، متابعا: “ننتظر عودة المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف من الخارج لعقد اجتماع كهيئة المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر لدراسة الموقف الحالى”.

وتابع نائب رئيس ائتلاف “دعم مصر” أن المهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف، يعي ويعلم الأصول والأخلاقيات البرلمانية وكيفية التعامل مع كافة المواقف المختلفة، وكلنا نثق فى قيادته لدعم مصر، مستطردًا أن البيان الصادر من حزب الوفد اليوم متزن.

وكان حزب الوفد أصدر بيانا استنكاريا لبيان ائتلاف دعم مصر، والذى قال فيه إن نواب الائتلاف لا يقبلون الإهانة أو التعرض لهم أو التشكيك فى نواياهم، وأن الائتلاف سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أساء له على خلفية تصريحات النائب الوفدى سليمان وهدان فى أحد البرامج التليفزيونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم