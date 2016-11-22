دى ميستورا: انتخاب ترامب يمكن لإيجاد حل روسى أمريكى مشترك للأزمة السورية

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اعتبر المبعوث الدولى الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا قد يعطى تسوية الأزمة فى سوريا فرصة جديدة.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن دى ميستورا قوله، فى كلمة ألقاها فى منتدى نظمه الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى فى برلين اليوم الثلاثاء، أن هناك إمكانية إيجاد أرضية مشتركة للتسوية بين ترامب وبين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أن روسيا تخوض فى سوريا سياسة عقلانية، ومن الممكن أن يتم إيجاد حل روسى أمريكى مشترك للأزمة السورية نظرا لأن موسكو وواشنطن تواجهان عدوا مشتركا هو تنظيم داعش.