بعد 30 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على لقاء الزمالك والإسماعيلى

كتب أحمد توفيق

لا يزال التعادل السلبى يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلى المقامة حاليا باستاد الإسماعيلية بعد مرور 30 دقيقة من لقاء الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :- أحمد الشناوي فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وأحمد دويدار ومحمود حمدى و حسنى فتحى وطارق حامد ومحمود عبد العاطى دونجا وشيكابالا و أيمن حفنى وستانلى وأحمد جعفر .

بينما بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من :- محمد عواد فى حراسة المرمى وباهر المحمدى وسامح عبد الفضيل وشريف حازم ومحمد عادل جمعة فى خط الدفاع ومحمد فتحى وحسنى عب دربه ومحمد أبو المجد "بوشا" وتوريك جبرين فى الوسط وإبراهيم حسن وشكرى نجيب فى الهجوم.

جاءت بداية المباراة قوية خاصة من جانب لاعبى الإسماعيلى الذين حاولوا الضغط على دفاع الزمالك لكن دون خطورة حقيقية على المرمى .

وفى الدقيقة 8 يفاجئ إبراهيم حسن الجميع بتسديدة صاروخية تجاه مرمى الزمالك يتصدى لها أحمد الشناوى .

بعد مرور الربع ساعة الأولى بدأ لاعبو الزمالك الدخول فى أجواء المباراة بالاستحواذ على الكرة لكن دون فاعلية على مرمى الإسماعيلى .

فى الدقيقة 20 يتصدى أحمد الشناوى لتسديدة خطيرة من إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلى .

ويعتمد لاعبو الإسماعيلى على التسديد من خارج منطقة الجزاء ويسدد جبرين كرة صاروخية فى الدقيقة 24 لكنها تعلو العارضة .

فى الدقيقة 26 يتوغل أيمن حفنى فى دفاع الإسماعيلى ويمرر كرة سحرية لشيكابالا داخل منطقة الجزاء يسددها الأخير لكن يتصدى لها محمد عواد فى الظهور الأبيض للأبيض فى منطقة الخطورة للدراويش .

فى الدقيقة 30 يسدد شيكابالا الكرة فى تجاه مرمى الإسماعيلى لكنها تصل سهلة فى يد محمد عواد .