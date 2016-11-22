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غدا.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء البرلمان عن أسوان لبحث حل أزمة النوبة

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غدا.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء البرلمان عن أسوان لبحث حل أزمة النوبة غدا.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء البرلمان عن أسوان لبحث حل أزمة النوبة

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء (أرشيفية)

يلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، عددا من أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان لمتابعة أزمة النوبة.

 كان رئيس الوزراء، قد أكد اهتمام الدولة بتلبية مطالب أهالى النوبة، وأنه يتم فى الوقت الحالى المتابعة المستمرة من الجهات المعنية للإسراع فى تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى النوبة، مشدداً على أنه سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالى النوبة في أراضى منطقة “خور قندى” سواء كانت ضمن الاراضى المخصصة لشركة الريف المصرى الجديد الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف مليون فدان أوخارجها.

 وأشار إلى أنه يتم فى الوقت الحالى استكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة، الأمر الذى يستلزم توفير تمويل إضافى بمبلغ 270 مليون جنيه خلال هذا العام المالى، وهو ما يأتى تنفيذاً لما نص عليه الدستور فى مادته رقم 236، والتى تشير إلى أن تقوم الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها.

  وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن تعمل بالتعاون مع مجلس النواب على صياغة وإعداد قانون يسهم فى تنفيذ ما نصت عليه المادة 236 من الدستور.

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