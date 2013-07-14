عودة السياحة إلى الأقصر وأسوان.. و95% نسبة إشغالات الفنادق في مطروح

خطة لاستعادة الأفواج السياحية بشكل كامل بعد رمضان وحملات سياحية مكثفة بأوربا

كتب : محمد عبداللطيف الصغير ومحمد بخات الأحد 14-07-2013 15:44

عادت السياحة الخارجية للتدفق بشكل مستمر، وبلغت نسبة الإشغالات من السياح الأجانب بالفنادق السياحية ذات الخمس نجوم بمطروح حاليا 95%، ما يعد مؤشرا إيجابيا على عودة السياحة، في الوقت الذي كشف خبراء سياحيون بالأقصر وأسوان عن خطة لاستعادة الأفواج السياحية بشكل كامل بعد رمضان.

وقال الخبير السياحي، محمد عثمان، إن عددًا كبيرًا من وكالات وشركات السياحة والسفر بدول أوروبا، عرضت عودة مجموعاتها السياحية إلى الأقصر وأسوان، وأن اتصالات تتم مع منظمي الرحلات الأوروبيين تم خلالها الـتأكيد على استقرار الأوضاع الأمنية لعودة سياح أوروبا لمصر عقب شهر رمضان.

وكشف "عثمان" عن وضع الغرف السياحية بمحافظة الأقصر خطة تهدف إلى استعادة الأفواج السياحية الأوروبية بشكل كامل وبذات الأعداد التي كانت في السنوات الماضية خلال فصل الشتاء المقبل، ومع بداية الموسم السياحي الجديد في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وأن الخطة تتضمن تسيير قوافل سياحية إلى البلدان الأوروبية، وممارسة ضغوط على الحكومة للمشاركة في جهود الغرف السياحية المصرية لاستعادة مكانتها السياحية عبر حملات سياحية مكثفة مع ضرورة عودة رحلات طائرات مصر للطيران إلى العواصم والمدن الأوروبية التي توقفت الرحلات المصرية إليها بعد ثورة يناير.

وأضاف عثمان، أن الكثير من الرسائل التي وجهتها بعض قوى الإسلام السياسي أضرت بقطاع السياحة في مصر، وأن قطاع السياحة المصري شهد تدفق 14 مليون سائح في عام 2010، ثم انخفض الرقم إلى 6 ملايين سائح بعد ثورة يناير، وانخفضت إلى 5 ملايين سائح خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي.

من جانبه، قال محافظ مطروح، اللواء بدر طنطاوي، إن محافظته استقبلت حوالي 5 ملايين مصطاف منذ بداية موسم الصيف وحتى بداية شهر رمضان وهي نسبة كبيرة لم يتوقعها.

وأكد المحافظ في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المحافظة استعدت بكامل طاقتها لاستقبال مصطافين وسائحين سواء على مستوى السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية من تنظيف الشواطئ وتجميل مدينة مرسى مطروح، موضحا أنه كان مستهدفا وصول 4 ملايين مصطاف وزائر خلال موسم الصيف الحالي إلا أن المدينة تجاوزت هذا الرقم.