وزارة التعليم: لم نتأكد من سبب إصابة طلاب بحالات تسمم بالجيزة

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة بثنية كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه لم يتم التأكد حتى الآن من أن تردد بعض الطلاب على إحدى مستشفيات أوسيم سببه إصابتهم بحالات تسمم، لافتة إلى أنه من وقت لآخر يأتى عدد من الطلاب يتم عمل إسعافات لهم وينصرفون.

وأضافت كشك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العدد فى المستشفى حتى الآن وصل لـ 10 تلاميذ من مدرسة الشهيد ممدوح سالم الابتدائية، مؤكدة أنه لم يتم التأكد من وجود حالات تسمم من عدمه.

وأوضحت كشك، أن الشخص الوحيد الذى أصيب بحالة تسمم هو أمين التوريدات بالمدرسة وتم نقله إلى معهد السموم، مشيرة إلى أنه لم يتم معرفة سبب تسممه لكونه كان خلال الفترة الماضية مستمر على برنامج رجيم، ومن المتوقع أن يكون السبب فى إصابته بالتسمم هو تناوله علبة بسكويت.

وأوضحت كشك أن المديرية والإدارة التعليمية تحقق فى الواقعة بجانب النيابة العامة والتى تواجدت فى المستشفى لأخذ أقوال الطلاب وأمين التوريدات.