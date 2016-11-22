ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة واخر هارب من حكم قضائي بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط " م.ر.ر "٤١ عاما، عاطل ، يقيم بمدينة بلطيم ، مركز البرلس "مسجل شقى خطر تحت رقم ٨٦٣/ ج سرقات عامة، وبحوزته ١٢٠ قرصا مخدرا، ٦٠ جراما لمخدر الهيروين، بقصد الاتجار، ومبلغ مالى قدره ٥٠٠ جنيه" مطواة" فى المحضر رقم ٢٤٠٤٨ / ٢٠١٦ جنايات مركز البرلس.

كما تمكنت الحملة من ضبط "ر.م.ص" ٥٥ عاما، فلاح، يقيم بدائرة مركز دسوق "مسجل شقى خطر تحت رقم ١٠٩٢/ ج سرقات عامة" مطلوب فى حكم قضائى.