أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة واخر هارب من حكم قضائي بكفر الشيخ

Google+ Print
ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة واخر هارب من حكم قضائي بكفر الشيخ ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة واخر هارب من حكم قضائي بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط "  م.ر.ر "٤١ عاما، عاطل ، يقيم بمدينة بلطيم ، مركز البرلس "مسجل شقى خطر تحت رقم ٨٦٣/ ج سرقات عامة، وبحوزته ١٢٠ قرصا مخدرا، ٦٠ جراما لمخدر الهيروين، بقصد الاتجار، ومبلغ مالى قدره ٥٠٠ جنيه" مطواة" فى المحضر رقم ٢٤٠٤٨ / ٢٠١٦ جنايات مركز البرلس.

 

كما  تمكنت الحملة من ضبط "ر.م.ص" ٥٥ عاما، فلاح، يقيم بدائرة مركز دسوق "مسجل شقى خطر تحت رقم ١٠٩٢/ ج سرقات عامة" مطلوب فى حكم قضائى.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365