أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البيت الأبيض: أوباما وترامب تحدثا مرة أخرى

Google+ Print
البيت الأبيض: أوباما وترامب تحدثا مرة أخرى البيت الأبيض: أوباما وترامب تحدثا مرة أخرى

 

أوباما وترامب في البيت الأبيض – نيويورك تايمز

قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الجمهوري دونالد تحدثا مجددا في أعقاب لقائهما في البيت الأبيض بعد قليل من فوز ترامب في وقت سابق هذا الشهر.

وبحسب رويترز البيت الأبيض أن أوباما لن يوقع أي تشريع من شأنه أن يقوض القدرة على تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

والتقى أوباما – وهو ديمقراطي – مع ترامب في المكتب البيضاوي في العاشر من نوفمبر  بعد يومين من الانتخابات الرئاسية. وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست الصحفيين أن الرجلين تحدثا مرة أخرى منذ ذلك الحين مشيرا إلى التزام أوباما بانتقال سلس للسلطة. لكنه لم يخض في التفاصيل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب