البيت الأبيض: أوباما وترامب تحدثا مرة أخرى

قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس المنتخب الجمهوري دونالد ترامب تحدثا مجددا في أعقاب لقائهما في البيت الأبيض بعد قليل من فوز ترامب في وقت سابق هذا الشهر.

وبحسب رويترز البيت الأبيض أن أوباما لن يوقع أي تشريع من شأنه أن يقوض القدرة على تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

والتقى أوباما – وهو ديمقراطي – مع ترامب في المكتب البيضاوي في العاشر من نوفمبر بعد يومين من الانتخابات الرئاسية. وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست الصحفيين أن الرجلين تحدثا مرة أخرى منذ ذلك الحين مشيرا إلى التزام أوباما بانتقال سلس للسلطة. لكنه لم يخض في التفاصيل.