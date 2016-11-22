أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بدء محاكمة «جولن» غيابيًا و72 شخصًا آخرين بتهمة التخطيط لانقلاب في تركيا

Google+ Print
بدء محاكمة «جولن» غيابيًا و72 شخصًا آخرين بتهمة التخطيط لانقلاب في تركيا بدء محاكمة «جولن» غيابيًا و72 شخصًا آخرين بتهمة التخطيط لانقلاب في تركيا

 

فتح الله جولن أرشيفية

بدأت يوم الثلاثاء محاكمة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة و72 شخصا آخرين متهمين بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية ومن المتوقع أن تتسع القضية لتشمل اتهامات تتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة وقعت في يوليو الماضي.

ومثل السبعة المحبوسين من المتهمين أمام المحكمة يوم الثلاثاء في حين من المعتقد أن بضعة متهمين بارزين آخرين فروا إلى خارج البلاد بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز. وبعضهم غير محبوسين انتظارا للمحاكمة وقد يمثلون أمام المحكمة في جلسات لاحقة.

ونتجت الدعوى المنظورة أمام الدائرة الرابعة للمحكمة الجنائية العليا في أنقرة عن تحقيق بدأ قبل محاولة الانقلاب ولذلك هي لا تشمل اتهامات تتعلق به. غير أن وسائل إعلام حكومية ومحامين في قاعة المحكمة قالوا إن القضية ستتسع فيما بعد لتشمل مثل هذه الاتهامات والمزيد من المتهمين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا