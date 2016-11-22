بدء محاكمة «جولن» غيابيًا و72 شخصًا آخرين بتهمة التخطيط لانقلاب في تركيا

بدأت يوم الثلاثاء محاكمة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة و72 شخصا آخرين متهمين بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية ومن المتوقع أن تتسع القضية لتشمل اتهامات تتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة وقعت في يوليو الماضي.

ومثل السبعة المحبوسين من المتهمين أمام المحكمة يوم الثلاثاء في حين من المعتقد أن بضعة متهمين بارزين آخرين فروا إلى خارج البلاد بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز. وبعضهم غير محبوسين انتظارا للمحاكمة وقد يمثلون أمام المحكمة في جلسات لاحقة.

ونتجت الدعوى المنظورة أمام الدائرة الرابعة للمحكمة الجنائية العليا في أنقرة عن تحقيق بدأ قبل محاولة الانقلاب ولذلك هي لا تشمل اتهامات تتعلق به. غير أن وسائل إعلام حكومية ومحامين في قاعة المحكمة قالوا إن القضية ستتسع فيما بعد لتشمل مثل هذه الاتهامات والمزيد من المتهمين.