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هيفا وهبي تعرض اكسسواراتها على انستقرام

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الثلاثاء 22-11-2016 13:45

هيفا وهبي " أيقونة الأناقة و الأنوثة" كما يطلق عليها البعض، تظهر دائماً بإطلالات تثبت هذا اللقب عليها أكثر من قبل، فإطلالاتها الأنيقة لا تقتصر على الملابس فقط و إنما تعطي هيفا أهمية كبرى للاكسوارات لتناسب إطلالاتها الجذابة.
أشعلت هيفا انستقرام بإكسسواراتها الأنيقة والملفتة للنظر، فهي دائماً تختار اكسسوارات مناسبة لأزيائها بأحجام متنوعة، فأحياناً تختار الاكسسوارات الكبيرة الحجم و أحياناً أخرى تختار اكسسوارات صغيرة، كما أنها تعتمد في أغلب الأحيان على الأسلوب الجريء في اكسسوارتها والذي يتميز بأشكال وألوان متنوعة، إن كان في اختيارها للأحذية أو النظارات الشمسية أو حقائب اليد الكلاتش أو الحقائب كبيرة الحجم.
تنتقي هيفا اكسسواراتها من كبرى الماركات العالمية مثل فيندي Fendi، وهيرميس Hermes، وبالنسياغا Balenciaga وغيرها.
هل تعتقدين أن اكسسوارات هيفا وهبي أبقتها أيقونة للأناقة و الأنوثة؟ شاركينا رأيك.

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سيدتي