الفستان بفتحة الساق الجانبية خيار نجمات هوليوود الأول !

اختيار الفستان المناسب لكل وقت هو أصعب ما تمر به السيدة، فالفستان يعكس ذوقها وأناقتها ويمنحها إطلالةً تلفت من خلالها أنظار الجميع، وكذلك الأمر بالنسبة للنجمات اللواتي دائماً على موعد مع كاميرات المصورين، لذلك عليهن إختيار الفستان الذي يناسبهن ويمنحهن إطلالة أنيقة وجذابة خاصة على السجادة الحمراء.

يشكل الفستان بفتحة الساق الجانبية خياراً أساسياً للنجمات العالميات، كونه يعطي جاذبية خاصة للإطلالة، لذلك نراه حاضراً بشكل كبير في خيارات الكثير من النجمات في المناسبات الرسمية والحفلات وعلى السجادة الحمراء، فينوعن في اختيار تصميم الفستان من فوق إلا أنهن يحافظن على تصميم الساق المفتوحة، مثل النجمة راشيل ماك آدمزRachel McAdams التي ارتدت فستان مفتوح الساق باللون الأخضر الداكن خلال حفل الاوسكار 2016، والتي لم تكن وحدها من اختارته بل تألقت العديد من النجمات بهذا التصميم في حفل الأوسكار أيضاً، بالإضافة إلى أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton التي تختار هذا التصميم لفساتينها ولكن بشكل محافظ، وتبقى النجمة العالمية أنجيلينا جوليAngelina Jolie السباقة في ارتداء الفستان بفتحة الساق الجانبية حيث ظهرت فيه في الكثير من إطلالاتها الرسمية.

برأيك من النجمات اللواتي توفقن بإختيار فستان بفتحة ساق جانبية ومن لم يتوفقن؟ شاهدي الصور و شاركينا رأيك.