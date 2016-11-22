أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

بعد 15 دقيقة .. التعادل السلبى مستمر بين الزمالك والإسماعيلى

Google+ Print
بعد 15 دقيقة .. التعادل السلبى مستمر بين الزمالك والإسماعيلى بعد 15 دقيقة .. التعادل السلبى مستمر بين الزمالك والإسماعيلى

>كتب أحمد توفيق

سيطر التعادل السلبى على نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلى المقامة حاليا باستاد الإسماعيلية بعد مرور 15 دقيقة من لقاء الأسبوع العاشر بمسابقة الدورى الممتاز .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :- أحمد الشناوي فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وأحمد دويدار ومحمود  حمدى و حسنى فتحى وطارق حامد ومحمود عبد العاطى دونجا وشيكابالا و أيمن حفنى وستانلى وأحمد جعفر .

بينما بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من :- محمد عواد فى حراسة المرمى وباهر المحمدى وسامح عبد الفضيل وشريف حازم ومحمد عادل جمعة فى خط الدفاع ومحمد فتحى وحسنى عب دربه ومحمد أبو المجد "بوشا" وتوريك جبرين فى الوسط وإبراهيم حسن وشكرى نجيب فى الهجوم.

جاءت بداية المباراة قوية خاصة من جانب لاعبى الإسماعيلى الذين حاولوا الضغط على دفاع الزمالك لكن دون خطورة حقيقية على المرمى .

وفى الدقيقة 8 يفاجئ إبراهيم حسن الجميع بتسديدة صاروخية تجاه مرمى الزمالك يتصدى لها أحمد الشناوى .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365