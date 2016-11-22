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المرصد السوري: الاشتباه في استخدام غاز الكلور في شرق حلب

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المرصد السوري: الاشتباه في استخدام غاز الكلور في شرق حلب المرصد السوري: الاشتباه في استخدام غاز الكلور في شرق حلب

حلب _ أرشيفية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان والسلطات الصحية المحلية أن طائرات هليكوبتر أسقطت حاويات لمادة كيماوية يعتقد أنها الكلور على شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضةالمسلحة يوم الثلاثاء مما أصاب بعض الأشخاص بصعوبات في التنفس.

وبحسب رويترز قال المرصد الذي يراقب الحرب ومقره بريطانيا إن المصادر التابعة له أبلغت عن رؤيتها إسقاط ما لا يقل عن أربعة براميل متفجرة على حيي القاطرجي وضهرة عواد وإن رائحة الكلور تملأ المنطقة. وأبلغت مصادر طبية المرصد بأنها تعتقد أن الغاز هو الكلور.

وقالت مديرية الصحة في شرق حلب إنه تم الإبلاغ عن حالات لأشخاص يعانون صعوبات بالتنفس.

وخلص تحقيق دولي أجرته المنظمة والأمم المتحدة على مدار 13 شهرا في سلسلة من التقارير إلى أن قوات السورية بما في ذلك أسراب الطائرات الهليكوبتر مسؤولة عن استخدام براميل الكلور المتفجرة ضد المدنيين.

وتنفي السلطات السورية استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع. ولم يصدر أي تعليق من الدولة الإسلامية

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