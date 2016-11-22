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نواب الجزائر يوافقون علي خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في 2017

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نواب الجزائر يوافقون علي خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في 2017 نواب الجزائر يوافقون علي خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في 2017

البرلمان الجزائري -أرشيفية

وافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الجزائري يوم الثلاثاء على موازنة البلاد لعام 2017 والتي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود في إطار جهود الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة.

وبحسب رويترز تتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14% في الإنفاق بعد تخفيض نسبته 9% في 2016 مع استمرار الدولة العضو في أوبك في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.

وتمثل صادرات النفط والغاز 94%من إجمالي الصادرات و60% من موازنة الحكومة. ولم تفلح محاولات لتنويع الاقتصاد إلى حد كبير.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنال الموازنة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ).

 

 

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