غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ «التراس اهلاوى»

مراسل «ONA»

تنظرغدُا، الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة جراءات محاكمة ثلاث متهمين في القضية المعروفة إعلاميُا بـ «ألتراس أهلاوي “.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسيني وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة، قد وجهت إلي المتهمين أحمد رضا عبد الصادق سالم، ومحمد حسن إمام محمد، وأحمد عثمان محمد عثمان علي ،في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل عدد من الاتهامات هي التجمهر واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه ووضع نار وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.