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غدًا.. محمود عبد المغني ضيف الستات مايعرفوش يكدبوا على CBC

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غدًا.. محمود عبد المغني ضيف الستات مايعرفوش يكدبوا على CBC غدًا.. محمود عبد المغني ضيف الستات مايعرفوش يكدبوا على CBC

يستضيف برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا الذي تقدمه في هذا اليوم الإعلامية منى عبد الغني وريهام إبراهيم وسهير جودة على شاشة سي بي سي الفنان محمود عبدالمغني وذلك يوم غدًا الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

ويتحدث محمود عبد المغني خلال الحوار عن كواليس بدايته في عالم الفن وما أبرز التحديات التي واجهته خلال مشواره كما يتحدث عن فترة طفولته وعمله وهو صغير وكيف تحمل المسؤولية وتخطى العديد من الأزمات.

كما يتحدث عبد المغنى عن الأعمال الفنية التي قدمها والجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة وكيف يرى مستقبل الفن في بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

وفي فقرة أخرى من البرنامج يقدم فقرة طبية مع الدكتور محمد عماد طبيب الأسنان حول تجميل الأسنان.

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