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غدًا.. صفاء أبوالسعود في ضيافة نغم FM ‎

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غدًا.. صفاء أبوالسعود في ضيافة نغم FM ‎ غدًا.. صفاء أبوالسعود في ضيافة نغم FM ‎

كتبت- إ نجي لطفي

تستضيف الإذاعية أميرة نور مقدمة برنامج” شارع الفن” على راديو نغمFM، الفنانة صفاء ابو السعود غدا الأربعاء الساعة السادسة مساء.

وتتحدث ابو السعود عن مشوارها الفني، وهل كانت تتوقع نجاح أغنية أهلا بالعيد التي أصبحت شعار للعيد، و عن بدايتها في الإذاعة مع بابا شارو، وكواليس عملها مع ثلاثي أضواء المسرح، وما السبب الحقيقي وراء تخوفها من غناء هذه الأغنية ، وما سبب ابتعادها عن التمثيل و هل تفكر في الرجوع للفن مرة أخرى ؟

جدير بالذكر أن من رصيد الفنانة صفاء أبو السعود حوالي 80 عمل.

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