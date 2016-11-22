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5 استخدامات غير معتادة لمعجون الأسنان

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الثلاثاء 22-11-2016 19:43

بعيدًا من تنظيف الأسنان، يفيد استعمال معجون الأسنان في التدبير المنزلي في أمور عدة، هي:

| تنظيف نعل الحذاء الأبيض: يوضع معجون الأسنان على فرشاة الأسنان القديمة، ويُدعك نعل الحذاء الأبيض بالفرشاة، ثم يغسل الحذاء بالماء لإزالة آثار معجون الأسنان. وأخيرًا، يتمّ تجفيف الحذاء بقطعة القماش.
| إزالة البقع عن الملابس: يزيل معجون الأسنان العديد من البقع، من خلال وضعه على البقعة مباشرة لفركها، قبل أن تُغسل كالمعتاد.
| تلميع قطع الكريستال: تُبلّل قطعة القماش بالماء، وتُعصر لتصبح رطبةً، ثم يوضع القليل من معجون الأسنان على القماش الرطب. تُمسح تحفة الكريستال، ثمّ تغسل بالماء، وتترك لتجفّ.
| تنظيف المكواة: يوضع معجون الأسنان على أسفل المكواة وهي باردة، ثم تُمسح بقطعة قماش.
| إزالة بقع الألوان عن الجدران: يوضع القليل من معجون الأسنان على الألوان على الجدار، ثمّ يفرك بقطعة قماش مبلّلة، حتى اختفاء بقع الألوان تمامًا.

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