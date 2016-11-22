ضبط شخص لتزويره تصاريح خاصة بالإدارة العامة لمرور القاهرة

كتب : أحمد أبوالحسن

> تمكنت وحدة مباحث المرور من ضبط شعبان ح إ 52 عاما عاطل و مقيم بروض الفرج و مطلوب تنفيذ عليه عدد 15 حكم حبس بإجمالى 9 سنوات و 6 شهور وبحوزته عدد 3 تصاريح مؤقتة خالية البيانات منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور القاهرة و عليه شعار الجمهورية و طلب توقيع كشف طبى منسوب صدورها للقومسيون الطبى بمحافظة القاهرة بإسم محمد س م عليه ختم شعار الجمهورية ، صور ضوئية من تصريح مؤقت ، رخصة درجة ثالثة بذات الاسم و جميعهم مزورين .

بمواجهته اعترف وأقر بتحصله على المضبوطات من شخص يدعى حسن س إ ومقيم بمنطقة شبرا الخيمة بقصد ترويجها بين عملائه من المتمردين على مجمع التراخيص مقابل مبالغ مالية .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .