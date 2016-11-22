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انطلاق امتحانات الفصل الأول في 7 ديسمبر و تنتهي 15 الشهر

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انطلاق امتحانات الفصل الأول في 7 ديسمبر و تنتهي 15 الشهر انطلاق امتحانات الفصل الأول في 7 ديسمبر و تنتهي 15 الشهر

اعتمدت وزارة التربية و التعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول  لمدارس التعليم العام و الخاص المطبقة لمنهاج الوزارة على مستوى الدولة، لكافه الصفوف الدراسية، وحددت عده موجهات لتطبيق الامتحانات، وعممتها على المدارس، وحددت فترة الامتحان من 8:30 إلى 10:20 صباحا. 

لتبدأ امتحانات نهاية الفصل الاول بتاريخ 7 ديسمبر المقبل للصف الثاني عشر المسار المتقدم بمادة الفيزياء حيث يتقدمون الطلبة للامتحان في 6 مواد دراسية وهم ( الفيزياء و الاحياء و الرياضيات و اللغة العربية و الإنجليزية و الكيمياء) و يبدأ الثاني عشر المسار العام امتحاناتهم في 12 الشهر ذاته بمادة الرياضيات و يمتحنون في اربعه مواد ( الرياضيات و العلوم العامة و اللغة العربية و الإنجليزية)، وينهون امتحاناتهم في 15 الشهر ذاته.

ويتقدم طلبه الصفوف  من 1-2 للاختبارات في 3 مواد وهم ( اللغة العربية، و الإنجليزية ، و الرياضيات و العلوم) ويختتمون في 15 الشهر ذاته، وحددت الوزارة موجهات لتطبيق الامتحان وهي ان يقوم المعلم بقراءة أسئلة الامتحان دون توضيح المطلوب من السؤال، و يوظف زمن بداية الامتحان لتهيئة الطلبة بصورة إيجابية و يكون في حدود 5 دقائق، و يمنح الطلبة استراحة مدتها 10 دقائق لممارسة نشاط ترفيهي بين جلستي الرياضيات و العلوم و يقوم المعلم بالتحقق من استكمال الطلبة لكافه أسئلة الورقة الامتحانية.

و طلبه الصفوف من 3 حتى 5 يتقدمون للامتحان في 12 الشهر ذاته في 4 مواد دراسية، وهم ( اللغة العربية و الإنجليزية و الرياضيات و العلوم) وحددت الوزارة اختبارات الصفوف من 6 حتى 9 في المواد ذاتها و يبدأ امتحاناتهم في 12 الشهر بمادة العلوم.

ويتقدم طلبه الصف العاشر ( متقدم) للاختبارات في 5 مواد دراسية بتاريخ 8 ديسمبر المقبل، و الصف العاشر ( العام) في 4 مواد دراسية في 12 الشهر ذاته،  والحادي عشر ( عام) يتقدم للاختبارات في 4 مواد بتاريخ 12 الشهر ذاته، أما الحادى عشر( عام )  يتقدم للاختبار في 4 مواد دراسية في 12ديسمبر المقبل.

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