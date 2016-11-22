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خادمة عضو بنك أبوظبى: المجنى عليها تلقت اتصالا من شخص وحدثت بينهما مشادة

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خادمة عضو بنك أبوظبى: المجنى عليها تلقت اتصالا من شخص وحدثت بينهما مشادة خادمة عضو بنك أبوظبى: المجنى عليها تلقت اتصالا من شخص وحدثت بينهما مشادة

>كتب أحمد جعفرى

كشف مصدر أمنى، عن تفاصيل مقتل نيفين لطفى، العضو المنتدب لبنك أبوظبى الإسلامى، وقال إن خادمة المجنى عليها، أفادت فى أقوالها أمام رجال المباحث بأنه فى اليوم السابق ليوم الحادث تناولت المجنى عليها وجبة العشاء للمجنى داخل الشقة، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من مجهول وحدثت مشادة بينهما، ثم أغلقت الهاتف بعدها وتوجهت لغرفتها للنوم مبكرا على غير عادتها.

 

وأضاف المصدر، أن الخادمة أكدت فى أقوالها أنها فوجئت بصوت صراخ شديد فى منتصف الليل أزعجها فاسيقظت من نومها وأسرعت إلى غرفة نوم المجنى عليها ووجدتها مقتولة على سريرها وهرولت على الفور إلى مكتب أمن الكومباوند وأخبرتهم بما حدث فعادوا معها إلى الفيلا، ودخلت قوة الأمن غرفة نوم المجنى عليها فوجدوها غارقة فى دمائها ومصابة بطعنات نافذة فى الرقبة.

 

وأمرت النيابة بتفريغ المكالمات الواردة والصادرة على هاتف المجنى عليها والاستعلام من شركة الاتصالات عن أصحاب تلك الأرقام.

 


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