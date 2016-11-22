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روسيا ترسل 4 مقاتلات إلى قاعدة «حميميم» في سوريا

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روسيا ترسل 4 مقاتلات إلى قاعدة «حميميم» في سوريا روسيا ترسل 4 مقاتلات إلى قاعدة «حميميم» في سوريا

ارشيفية

حلقت 4 مقاتلات روسية حديثة من طراز “سو – 35 إس”، من قاعدة “مارينوفكا” الجوية الواقعة في مقاطعة فولجوجراد الروسية إلى قاعدة “حميميم” الروسية في سوريا.

وحلقت الطائرات الأربع بأجواء كل من روسيا وإيران مرورا بالعراق وسوريا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وأشارت الوكالة، بحسب وسائل إعلام روسية إلى أن طائرة الركاب الروسية “تو — 154 بي-2″ كانت في مقدمة المقاتلات الأربع في أثناء التحليق.

وأوضحت أن تلك المقاتلات تسلمتها القوات الجوية والفضائية الروسية بعد أن قامت تلك الطائرات برحلة جوية، يومي 12 و15 نوفمبر، من قاعدة كومسومولسك على آمور في شرق روسيا إلى غرب روسيا، وذلك بموجب اتفاقية جديدة وقعتها شركة “سوخوي” الروسية، في ديسمبر عام 2015، مع وزارة الدفاع الروسية تقضي بتسليمها 50 مقاتلة جديدة من طراز “سو — 35 إس”.

يشار إلى أن المقاتلات المذكورة ستحل محل مقاتلات “سو- 35 إس” الأربع التي كانت قد وصلت إلى قاعدة “حميميم”، في 30 يناير الماضي، والتي سلمتها شركة “سوخوي” إلى القوات الجوية الفضائية الروسية، في نوفمبر عام 2015.

أ ش أ

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