العروس حنان مطاوع تنجو من "حادث موت " وهذه إصابتها

طمأنت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية بعد تعرضها لـ"حادث موت" أدى لتدمير سيارتها بالكامل، وأكدت أنها لم تصب إلا بخدوش وكدمات متفرقة بكل أنحاء جسدها، ولا تعرف حتى الأن كيف خرجت من السيارة.

حنان روت القصة عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك قائلة : "1000 حمد وشكر لله عملت حادثة موت مش مصدقة انها عدت على خير ومافيش غير كدمات صحيح العربية طارت وبقت حالها حال بس 1000 حمدلله..قدر ولطف".

واضافت بالتعليقات أنها تعرضت للحادث في طريق المحور، وتهشمت سيارتها بالكامل وظن الجميع أنها ماتت، ولكنها خرجت من الحطام بخير وبدون إصابات خطيرة، عدا بعض الكدمات في مناطق متفرقة بالجسد، ورفضت نشر صورة سيارتها بعد الحادث، كما اعتذرت عن عدم تلقيها مكالمات من الأصدقاء.

وبعدها توالت رسائل من نجوم الفن وبخاصة فريق عمل مسلسلها الأخير "ونوس" والتونسية درة التي كتبت : سلامتك يا حبيبتي فداكي اي حاجة المهم انت كويسة الحمد لله يا حنونة".

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