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رسالة من شريهان للنجمتين منى زكي وهند صبري والسبب..

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الثلاثاء 22-11-2016 17:36

لا تفوت الفنانة شريهان فرصة لمجاملة نجماتها المفضللا، وتبدي اختيارتها كاشفة عن ذوقها الرفيع في تقدير "صاحبات المواهب الخاصة" ، فبرغم أن الأسبوع الجاري شهد العشرات من مناسبات أعياد الميلاد، إلا أنها لم توجه التهنئة إلا للنجمتين منى زكي وهند صبري، برسالتين متتاليتين.
الرسالة الأولى جاءت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر تعليقا على تغريدات متبادلة بين هند ومنى للتهنئة بعيد ميلاد الأولى، وقالت فيها: "نجمتان جميلاتان رائعتان مبدعتان، سفيراتان حقا لبلادهما، يعشقهما قلبي ويتشرف بهما.. هكذا تكون النجوم".
ثم أطلقت تغريدة ثانية كتبت فيها: "ربي يجعل ثوان ودقائق أيامكم سعادة وحب وصحة ونجاح.. كل عام وأنتما دائما وأبدا في خير."
وبعدها نشرت إحدى معجبات شريهان صورة مركبة لها الأولى من حفل زفاف منى زكي، والثانية تجمعها بهند صبري.

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سيدتي