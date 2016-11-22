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أغرب من الخيال : تويتر ينقذ الفنان الراحل نور الشريف من الحبس سنة

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الثلاثاء 22-11-2016 17:59

تسببت تغريدات ساخرة احتلت صدارة التريند المحلي لموقع تويتر بمصر، في إنقاذ الفنان الراحل نور الشريف من حكم قضائي صدر بالفعل بحبسه سنه وكفالة 1000 جينه، بعدما تراجع القاضي عن الحكم "بعد صدوره" وقرر تأجيل الجلسة ليوم 5 ديسمبر لإثبات وفاة الفنان الكبير في شهر أغسطس من العام الماضي.
القضية تحولت لأزمة قانونية خلال دقائق من صدور الحكم، بعدما بلغ لهيئة القضاء بمحكمة جنح العجوزة في ، الضجة الساخرة المثارة حول حكمها بحبس الفنان "الراحل" نور الشريف، سنة غيابياً وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بالتزوير في شيك بنكي، وهو حكم صحيح لأنه لا يوجد بأوراق الدعوى ما يفيد بوفاته، ولم تتقدم أسرته للدفاع عنه وطلب انهاء الدعوى لوفاته، وكان لا بد من حسم "الشق الجنائي" بجنحة التزوير، حتى يتمكن المدعي من الانتقال للمرحلة التالية للتقاضي بطلب التعويض، وهو ما تم تداركه بعد ساعة من النطق بالحكم، إذ عادت المحكمة لتسحب حكمها وتطلب تأجيل الجلسة.
القضية المثيرة للجدل تحمل رقم 477 لسنة 2015، وجاء فيها أن الفنان نور الشريف رفع دعوى قضائية ضد حسام مهدي عويس مالك قنوات "بانوراما" يتهمه فيها بتحرير شيك له بدون رصيد، وحصل مالك الفضائية على حكم بالبراءة ليقوم بعدها برفع دعوى تتهم نور الشريف بتزوير توقيعه على الشيك، وظنت اسرة الفنان الراحل أن الدعوى انقضت بوفاة نور الشريف ولكنها أهملت في تقديم "وثيقة الوفاة"، كما لم يتقدم بها المدعي لضمان صدور الحكم، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة بجلستها القادمة قرارا بسقوط الدعوى الجنائية لوفاة المدعى عليه، وتحكم في الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت، مما يفتح الباب للحجز على أموال كل ورثة الفقيد وفاء للتعويض الذي سيخصم من قيمة التركة التي آلت إليهم.

 

بوسي: لهذا السبب تبرعت بكامل إرث نور الشريف

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سيدتي

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