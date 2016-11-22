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قصي خولي متهم باستغلال اسمه لفتح قناة خاصة

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الأربعاء 23-11-2016 16:32

فور إعلان الفنان قصي خولي خبر إنشائه قناة محمية خاصة به على الموقع العالمي يوتيوب، داعياً معجبيه للاشتراك بها. وبيّن خولي خلال نشره على صفحته أن قناته تمت بالتعاون مع Watan Network، لنشر كل الفيديوهات المتعلقة به، بالإضافة إلى المسلسلات التي شارك فيها، الأمر الذي اعتبره بعض المتابعين استغلالاً لنجومية قصي للحصول على مردود مالي من الإعلانات على القناة، يشار إلى أن قصي يشارك حالياً في برنامج «آراب كاستنينغ 2» للمرة الثانية على التوالي كعضو في لجنة التحكيم، إلى جانب كل من الفنانين باسل خياط وغادة عبد الرازق وطارق العلي.

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سيدتي

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