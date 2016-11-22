نادين نجيم تعود من فرنسا لتعيش أحداث قرية الهيبة

تستعد الفنانة نادين نجيم لدخول السباق الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل «الهيبة» للمخرج سامر البرقاوي، ولشريك النجاحات كما تقول عنه الفنان تيم حسن، وعن العمل قالت نجيم أحداث العمل تنطلق من باريس وصولاً إلى لبنان منطقة البقاع في مزرعة تعنايل في منطقة شتورة حيث إنه سيتم فيها تصوير مشاهد العمل، العمل ذو طابع اجتماعي ورومانسي، يتخلله أجواء بوليسية ويتطرق إلى قضية مثيرة تروي شخصية امرأة تعيش في فرنسا ولديها ولد، تأتي إلى لبنان وتحديدًا إلى قرية لبنانية اسمها «الهيبة»، وقدومها إلى هذه القرية سيغير كل مسار حياتها ويخلق لها مستقبلاً جديدًا.