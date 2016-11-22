أخبار عاجلة

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جرجس جبارة: أنا مسالم ولكن هذا رأيي بمهند قطيش

Google+ Print

الأربعاء 23-11-2016 16:35

شارف الفنان «جرجس جبارة» على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل «هواجس عابرة» للمخرج مهند قطيش. ويؤدي جرجس في العمل دور «سلام» اسمه على مسماه؛ إذ إنه من أكثر شخصيات العمل سلاماً، وهو «أرمل ستيني يعمل في استديو تصوير، يعامل جميع موظفيه كأب لهم، يحتضن مشاكلهم ويسمع همومهم». جبارة وصف العمل «بالبسيط جداً فيما لا يخلو من المواقف الكوميدية الطريفة التي تحترم المشاهد وأنفسنا ضمن حبكة فكرية بسيطة جداً خالية من التنظير»، مضيفاً «نأمل أن يتقبله الجمهور ويحبونه فعلاً». وعن تعامله مع مهند، تحدث جرجس أن شهادته مجروحة به، فعلى الرغم من قلة أعماله الإخراجية إلا أن اختياراته متقنة، فهو «يدرك تماماً ما يريد ويحترم جميع الشخصيات ويراعي أحاسيسنا كممثلين، إلى جانب قدرته على ضبط العمل ككل، وعندما أعمل معه أشعر وكأنني في فسحة جميلة سنخرج منها بنتيجة جيدة ومقبولة يحترمها الجمهور، خصوصاً أنه يخرج نصوصاً ذات أفكار إنسانية شفافة يشارك بتأليفها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي