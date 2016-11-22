ديانا كرزون: قمت بعمليات تجميل عدّة ولا أخجل من شكلي السابق

لطالما ميّزت الشفافية والصراحة والعفوية شخصية الفنانة ديانا كرزون التي وخلافاً للعديد من الفنانات اللواتي ينكرن خضوعهنّ لعمليات التجميل، اعترفت في حديث لـ"سيدتي نت" أنها لا تخجل من شكلها في السابق ولا تخفي قيامها بالعديد من عمليات التجميل. كما اعترفت بأمنيتها غناء «ديو» مع كاظم الساهر وتذكرت تجربتها مع النجم مع الممثل التركي ساروهان هونيل (الأسمر) في فيديو كليب «جرح»:

مرت سنين على تجربتك مع الممثل التركي ساروهان هونيل (الأسمر) في فيديو كليب «جرح» ماذا عن هذه التجربة وهل أنت نادمة عليها؟

لا، أبداً. بل بالعكس، أعتبرها تجربة جميلة ولست نادمة عليها إطلاقاً لأن كل تجربة مهما كانت فهي تعطي الفنان شيئاً إضافياً إن كان سلباً أو إيجاباً لذلك لست نادمة.

هل من الممكن أن تكرري التجربة مرة ثانية مع أحد النجوم؟

ربما. وهذا الأمر ممكن، خاصة إذا كان الفنان سيضيف لي شيئاً جديداً وجميلاً، ولكن كل ذلك مرهون بوقته ولا أدري ماذا تخبئ لي الأيام، ولكنني لست ضد هذه الفكرة..

ديانا والتمثيل

ما صحة أنه عرض عليك التمثيل ورفضت؟

عرض عليّ ولكن لم أرفض، وفعلاً بعد أن قرأت النص وافقت. ولكن بسبب ظروف سورية الحبيبة لم أستطع الانتقال والتصوير هناك.

إذاً، سنراك قريباً ممثلة؟

لمَ لا؟ أنا أحب التمثيل وأحب أن أخوض هذه التجربة..

هذا رأيي بنجوم برامج المواهب

ما رأيك بهؤلاء الفنانين الذين تخرجوا من برامج المواهب؟

محمد عساف... صوت قوي وجميل.

سعد المجرد.... ظاهرة شبابية لافتة واستطاعت أن تستقطب الكثيرين.

حازم الشريف.... صوت متمكن وجميل..

«ديو» مع كاظم الساهر

من من النجوم الكبار تتمنين لو تعملين معه «ديو»؟

أكيد الفنان الكبير كاظم الساهر فهذا الفنان يسحرني بإحساسه وتواضعه أنه نجم بمعنى الكلمة..

كيف تحافظين على رشاقتك؟

بالتأكيد، أمارس الرياضة بانتظام وأنزعج عندما لا يكون لدي الوقت لها، وأعمل على مراقبة نوعية الغذاء والكميات التي أتناولها، ولا أترك شهيتي تتغلب عليّ.

عندما تشعرين بأن وزنك عاد للزيادة ماذا تفعلين؟

بداية، أحاول جاهدة مراقبة وزني وضبطه وإن شعرت أن لدي زيادة فوراً أقوم بعمل «دايت» خفيف وصحي ويمكنني القول إنه لدي «دايت» مستمر.

لو فتحت ألبوم صورك قبل عدة أعوام وشاهدت صورك ونظرت إلى نفسك اليوم ماذا تقولين؟

تضحك وتقول: «بتجنني يا تفاحة لبنان» مثلما كانوا يسمونني، أنا أحب كل مراحل حياتي.

أنت متهمة بإجراء الكثير من عمليات التجميل، ما ردك على هذا؟

أنا لا أخجل من أي عمل أقوم به. نعم، قمت بإجراء عدة عمليات تتعلق بصحتي ووزني. وهذا شيء لم أخفه ولا أنكره وأهم عملية قمت بها كانت تحويل مسار المعدة. وكان ذلك منذ 9 سنوات. ودليل عدم إخفائي لذلك، قمت بشكر طبيبي بالصحافة وكنت سعيدة بهذه الخطوة.